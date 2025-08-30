Deportes Iquique tomó oxígeno con victoria frente a Limache en el norte
Publicado:
Fotos Destacadas
GORE Metropolitano entregó cámaras para guardias municipales de 51 comunas
La Calera llegó a su noveno partido consecutivo sin conocer la victoria tras caer ante Palestino
Cayó red de contrabando en Punta Arenas: incautan 100 mil cajetillas de cigarrillos
Fotos Recientes
Deportes Iquique tomó oxígeno con victoria frente a Limache en el norte
Universidad Católica extendió su racha triunfal tras derribar a Cobresal en el Claro Arena
Audax Italiano desaprovechó la oportunidad de quedar segundo en la Liga de Primera
Deportes Iquique tomó oxígeno con su victoria agónica por 2-1 frente a Limache en el norte, por la fecha 22 de la Liga de Primera.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados