Díaz y su renuncia a Iquique: No estaban las condiciones para mantener la categoría

El exentrenador de Deportes Iquique, Fernando Díaz habló con Cooperativa Deportes PM sobre su renuncia a la banca de los "dragones celestes" a falta de siete fecha para el final de la Liga de Primera y señaló que "no estaban dadas las condiciones para mantener al equipo (en la categoría)".

El técnico nacional se refirió a un hecho en particular, el cual fue la irrupción del algunos hinchas al entrenamiento del equipo: "La segunda incursión de estos individuos, a quienes llamamos 'barristas', pero que son desadaptados que generan graves problemas al club, ha sido preocupante. Entraron el miércoles pasado al centro de entrenamiento, unas 25 o 30 personas".

"Se infiltraron, interrumpiendo la práctica con agresiones verbales, muchos insultos y amenazas. Personalmente, no lo acepto; no concibo trabajar bajo tales circunstancias. Uno siempre busca cumplir objetivos deportivos dentro de un marco de normalidad", especificó.

"Cuando hay un balón de por medio, el jugador entrena y se esfuerza, pero la preocupación siempre persiste, porque nos amenazaron con regresar con más gente en los días posteriores a los partidos", agregó.

"Como esto se ha repetido con distintos entrenadores y jugadores, en cualquier momento pueden aparecer de nuevo. Aunque ahora contamos con algunos guardias del club, esta gente actúa de forma irracional, lo que complica la situación", puntualizó.

En lo futbolístico, "Nano" expresó que "siempre tuvimos la idea, aunque no programada, de que la salvación y evitar el descenso se definiría en la fase final. Así lo mencionamos al llegar al club. El avance del equipo ha sido lento, pero contábamos con cuatro o cinco puntos de ventaja sobre nuestros perseguidores. Jugamos contra ellos y disputabamos cuatro partidos en casa".