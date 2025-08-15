El reclamo de "Nano" Díaz contra el arbitraje: Cada cosa que se cobra va en contra de nosotros
El DT de Deportes Iquique evidenció su molestia tras el empate frente a Unión Española.
En medio del complejo momento que atraviesa Deportes Iquique, el empate 2-2 frente a Unión Española no le ayudó a abandonar el último sitio en la Liga de Primera y el técnico Fernando Díaz evidenció su molestia con las sanciones arbitrales.
"Hay algo que a mí me tiene molesto, desde el partido con U. de Chile donde se nos anuló un gol legítimo y se nos cobró un penal que no fue. El siguiente contra Coquimbo Unido, castigan al entrenador por ir a un punto de prensa bien hecho. Hay otros que han hecho un montón de cosas, pero me sancionaron a mí", comenzó esgrimiendo.
El "Nano" continuó argumentando: "Siguiente partido contra U. Católica, dos penales clarísimos que no se nos cobraron, una expulsión a (Clemente) Montes y los reclamos de Gary (Medel). Todas las revisiones que han hecho de hace 10 partidos, no estoy diciendo que sean correctas o incorrectas, estoy diciendo que todas van para el rival"
"Nos sentimos molestos por esa situación, quería hacerle un hincapié porque 'guagua que no llora no mama' y nadie ha dicho nada y yo quiero decirlo porque estamos preocupados y los jugadores están tensos porque sienten que cada cosa que se cobra va en contra de nosotros", añadió Díaz.
Sumado a esa postura, el DT de Iquique recalcó: "Cuando entraron los barristas a la cancha, se hizo una apelación y dieron un partido más. Reclamé yo, ni me pescaron. Después de 30 años de carrera que nunca he tenido problemas para las conferencias".
"Hay otras ocasiones que técnicos han hecho reclamos públicos contra el arbitraje, hasta con calificativos y no han sido castigados, pero yo sí. Eso habla. No sé si es centralismo o algo", cerró.