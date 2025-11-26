Iquique reconoció a Manuel Villalobos como Hijo Ilustre

En medio de un delicado momento deportivo, donde lucha por un milagro para evitar el descenso, Deportes Iquique recibió una noticia que enorgullece su historia. Su ídolo y segundo goleador histórico, Manuel Villalobos, fue reconocido como "Hijo Ilustre" de la ciudad de Iquique en el marco de su 146° aniversario. El galardón rinde homenaje a la destacada trayectoria del exfutbolista, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico del primer equipo.

El club celebró el reconocimiento a través de sus redes sociales, destacando la profunda identificación del exdelantero con la institución. Villalobos, nacido y criado en Iquique, es considerado un "referente celeste" y, tras su exitosa carrera como jugador, se mantuvo ligado al club, desempeñándose como formador en las divisiones menores y ahora como ayudante técnico del plantel de honor.

Este emotivo homenaje llega en el momento más crítico de la temporada para los "Dragones Celestes" A solo dos fechas del final del torneo, el equipo se encuentra en el último lugar de la tabla de la Liga de Primera, al borde del descenso a Primera B. La situación es tan compleja que solo un milagro deportivo salva al club de perder la categoría.

De esta manera, el reconocimiento a Manuel Villalobos se convierte en un bálsamo y un motivo de orgullo para la hinchada, que en medio de la incertidumbre deportiva, puede celebrar a una de las leyendas que tantas alegrías le entregó a la ciudad y a Deportes Iquique.