Iquique se arma para el retorno: Renovó a Diego Orellana

En su intento por volver lo antes posible a la división de honor, Deportes Iquique anunció la renovación de Diego Orellana, quien seguirá un año más en el cuadro de los dragones celestes.

"El volante continuará siendo parte del primer equipo de Deportes Iquique. Su entrega constante y actitud incansable en la cancha seguirán aportando al equipo en los desafíos que vienen", anunció el elenco nortino en redes sociales.

Con experiencia en La Calera y Everton, Orellana llegó a Iquique 2020 y tras un paso por Antofagasta se consolidó en el elenco celeste sumando 135 partidos oficiales y 9 goles.