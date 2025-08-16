Limache sorprendió con el fichaje de delantero despedido en Argentina por "conductas inapropiadas"

- Revisa todas las movidas de Deportes Limache en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

El mercado de pases lleva varios días cerrado en la Liga de Primera, pero Deportes Limache reveló el fichaje de un controversial delantero trasandino.

Con numerosas contrataciones sub 21, que no cuentan en las tres plazas habilitadas, los "tomateros" se hicieron con Facundo Pons como reemplazo del centrodelantero Nelson Da Silva, que se perderá el resto del año por lesión.

Lo llamativo es que el jugador argentino llegó a la región de Valparaíso luego de ser despedido del club Defensores de Belgrano por "conductas inapropiadas".

En concreto, el elenco de Núñez apuntó a las reiteradas expulsiones que tuvo Pons, indignas "para un jugador profesional". Luego de descuentos salariales y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual".

En 14 partidos por la Primera B Nacional trasandina jugó 14 partidos y anotó siete goles, con dos tarjetas rojas en el primer semestre.

De esta manera, los del Marga Marga dieron por cerrado públicamente sus incorporaciones. Anteriormente, también con la ventana de transferencias ya cerrada, anunciaron cuatro llegadas. Yorman Zapata fue el único en ser presentado al tiempo que se cerró su llegada.