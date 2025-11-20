Parot y "final" ante Unión: Hay que dar hincapié a nuestras fortalezas y las debilidades de ellos

Deportes Limache y Unión Española protagonizarán este viernes en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota una verdadera final en la lucha por evitar el descenso a la Primera B.

El cuadro "tomatero" se ubica antepenúltimo en la tabla con 22 puntos, mientras que el conjunto hispano marcha penúltimo con 21 cuando restan tres fechas para el término del Campeonato Nacional 2025.

Ante ello Alfonso Parot, defensa del elenco limachino, hizo la previa del importante duelo y aseguró que "sabemos que es un partido crucial para lo que estamos trabajamos. Tiene mucha importancia, es un rival directo a falta de tres fechas. Hay que enfrentarlo con seriedad, dando hincapié a nuestras fortalezas y las debilidades de ellos".

"Son un equipo con grandes jugadores, hay que trabajar en equipo para obtener la victoria", añadió el exjugador de Universidad Católica.

Además, apuntó a sacar lecciones de la derrota frente a Universidad de Chile, donde cayeron por 4-3 después de ir ganando 2-0: "Esta semana nos sirvió para recuperar soldados y levantar el ánimo. En el primer tiempo con la U jugamos muy bien. Se perdió, pero hay derrotas y derrotas. No te vas contento, pero sí tranquilo porque hiciste bien las cosas. Esperamos plasmar eso en todos los partidos que nos quedan. Si mostramos ese nivel de juego, se van a dar más resultados positivos que negativos".