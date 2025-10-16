Se hizo canon: Hincha de Limache trajo a la vida al "Tomate Mecánico"

La llamativa temporada debut de Deportes Limache en Primera División sumó un nuevo elemento a su historia, con la llegada a la vida real del "Tomate Mecánico".

A través de la cuenta de Instagram @fvf93.limachinooficial, el hincha Felipe Velásquez creó una ilustración del personaje basado en uno de los apodos del club de la región de Valparaíso.

A lo largo del año publicó diversas imágenes para ilustrar cada partido de Limache, hasta revelar la creación de un disfraz completo para caracterizarse como el vistoso personaje, elaborado por el diseñador industrial Michael Jovenick Arancibia.

La idea surgió para diferenciarse del tierno "Tomatín", mascota oficial del equipo: "El Tomate Mecánico impone respeto. Cuando lo ves, sabes que enfrentas a un rival difícil. Eso es lo que quiero que transmita", contó Velásquez a SoyQuillota.

En los comentarios de su última publicación, el anónimo fanático adelantó que planea llevar el traje al estadio, pero primero debe adaptarse mejor a la movilidad mientras lo lleva puesto.

De esta manera, solo resta esperar para que el "Tomate Mecánico" finalmente "se haga canon" en las canchas nacionales, con posibilidad de que incluso pueda decir presente en la final de la Copa Chile ante Huachipato.

