"Me persigue desde Francia 1998": Mayne-Nicholls respondió ante denuncia por agresión de Antonio Neme

Harold Mayne-Nicholls, candidato presidencial independiente, fue denunciado ante Carabineros por Antonio Neme, periodista y exconcejal de Maipú, de una agresión ocurrida este martes en las dependencias del Country Club de La Reina.

Mayne-Nicholls, quien se encuentra en la Región del Biobío por su campaña presidencial, reconoció la discusión. Señaló que el conflicto entre ambos data de 1998, ya que denunció al periodista por reventa ilegal de entradas en los estadios durante el Mundial de Francia, y acusa que existe desde esa fecha una persecución en su contra.

"Escuché a una persona gritarme insultos. No me di cuenta de quién era. Al acercarme supe que era esta misma persona, quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí, y es en ese instante se produjo un forcejeo", comentó el expresidente de la ANFP.

"Desde 1998 esta persona me persigue y provoca porque lo denuncié por estar cometiendo un delito. Yo solamente me defendí de su intento de golpearme", añadió.

Mayne-Nicholls recordó que "en esa época él trabajaba en Canal 13 y yo era el jefe de prensa FIFA de la sede Burdeos. Mi obligación ética y profesional era denunciar este ilícito, del que existen grabaciones".

"Desde entonces me persigue y acosa realizando publicaciones en mi contra. En este período de campaña ha hecho lo mismo en redes sociales", aseveró Mayne-Nicholls.

Por último, Mayne-Nicholls recalcó que "de todas formas, entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y por esta razón extiendo mis disculpas a la ciudadanía".

Respecto a la versión de Neme, el experiodista de Canal 13 insultó al candidato a La Moneda por desencuentros anteriores que comenzaron en 1998, lo que provocó la pelea en donde terminó agredido.

"Reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió con combos. Por eso fui a una unidad policial", señaló Neme.

La denuncia la presentó en la 37 comisaría de Vitacura, por "lesiones leves", y con el número de parte 4713. Tras esto, se dirigió a un Cesfam a constatar lesiones. "Me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también", aseguró.