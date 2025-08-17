Eduardo Vargas tras anotar ante la U: Fue algo lindo marcar a este equipo que quiero mucho
El delantero fue figura en el triunfo de Audax Italiano en el Nacional.
Eduardo Vargas, delantero de Audax Italiano, valoró el triunfo sobre Universidad de Chile este domingo en el Estadio Nacional y reflexionó sobre el gol que anotó ante su exequipo, señalando que fue algo "muy lindo", pese a su festejo con disculpas a la hinchada azul.
"Muy feliz por el gol, fue lindo marcar a este gran equipo, que quiero mucho, que me abrió las puertas. Estoy agradecido", declaró Vargas en la transmisión oficial.
Respecto a su reencuentro con la U, equipo donde alcanzó la gloria en 2011, señaló que "es algo lindo, extraño, pero estoy defendiendo Audax y daré lo mejor por el equipo que estoy defendiendo".
Por último, habló sobre el desarrollo del partido: "(La U) es un equipo muy duro, difícil, viene con confianza tremenda, y hoy lo demostraron. Nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer, marcamos en la ocasiones y salimos victoriosos".
"Tuvimos conversaciones con el equipo, hablamos lo que teníamos que mejorar, quedó demostrado, y estoy feliz por la victoria", aseveró.