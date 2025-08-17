Eduardo Vargas tras anotar ante la U: Fue algo lindo marcar a este equipo que quiero mucho

Eduardo Vargas, delantero de Audax Italiano, valoró el triunfo sobre Universidad de Chile este domingo en el Estadio Nacional y reflexionó sobre el gol que anotó ante su exequipo, señalando que fue algo "muy lindo", pese a su festejo con disculpas a la hinchada azul.

"Muy feliz por el gol, fue lindo marcar a este gran equipo, que quiero mucho, que me abrió las puertas. Estoy agradecido", declaró Vargas en la transmisión oficial.

Respecto a su reencuentro con la U, equipo donde alcanzó la gloria en 2011, señaló que "es algo lindo, extraño, pero estoy defendiendo Audax y daré lo mejor por el equipo que estoy defendiendo".

Por último, habló sobre el desarrollo del partido: "(La U) es un equipo muy duro, difícil, viene con confianza tremenda, y hoy lo demostraron. Nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer, marcamos en la ocasiones y salimos victoriosos".

"Tuvimos conversaciones con el equipo, hablamos lo que teníamos que mejorar, quedó demostrado, y estoy feliz por la victoria", aseveró.