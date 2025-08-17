El mensaje de Eduardo Vargas a los hinchas de la U: Siguen demostrando que hacen más grande al club
El delantero agradeció el cariño recibido en el Estadio Nacional.
Eduardo Vargas, delantero de Audax Italiano, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales tras anotar un gol a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, dedicando también palabras a los hinchas azules.
"Hoy fue un día especial. Volví a jugar al Nacional, me tocó volver anotar un gol y jugar contra el equipo de mis amores. Fue todo muy emocionante y mucho más especial de como lo imaginé", escribió el ariete en Instagram.
Vargas también manifestó su agradecimiento "al hincha de Audax y al club por el cariño que me han demostrado y por cómo me han tratado".
Por último, agradeció a "la hinchada de la U, que me recibió con aplausos y que sigue demostrando día a día que hacen más grande al club".