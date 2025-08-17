Síguenos:
Deportes | Fútbol | Eduardo Vargas

El mensaje de Eduardo Vargas a los hinchas de la U: Siguen demostrando que hacen más grande al club

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El delantero agradeció el cariño recibido en el Estadio Nacional.

El mensaje de Eduardo Vargas a los hinchas de la U: Siguen demostrando que hacen más grande al club
Eduardo Vargas, delantero de Audax Italiano, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales tras anotar un gol a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, dedicando también palabras a los hinchas azules.

"Hoy fue un día especial. Volví a jugar al Nacional, me tocó volver anotar un gol y jugar contra el equipo de mis amores. Fue todo muy emocionante y mucho más especial de como lo imaginé", escribió el ariete en Instagram.

Vargas también manifestó su agradecimiento "al hincha de Audax y al club por el cariño que me han demostrado y por cómo me han tratado".

Por último, agradeció a "la hinchada de la U, que me recibió con aplausos y que sigue demostrando día a día que hacen más grande al club".

