Martín Lasarte alabó a Eduardo Vargas tras ficharlo en Nacional

Nacional de Montevideo, el nuevo club del delantero chileno Eduardo Vargas, gritó campeón la noche del domingo tras quedarse con la Supercopa de Uruguay al vencer por 2-1 a Peñarol, su archirrival, en el Estadio Centenario.

Si bien el delantero chileno no fue citado porque recién arribó al club hace unos días, estuvo presente en las tribunas, y tras el cotejo, el técnico del elenco tricolor, Martín Lasarte, lo llenó de elogios y recordó cuando lo dirigió en la Roja.

"A Eduardo lo conozco bien, lo tuve como punta de referencia en el período de la selección chilena", dijo.

"Es un jugador potente, de mucha movilidad, hace diagonales y tiene gol", añadió el estratego uruguayo.

Sobre el título de la Supercopa Uruguaya, "Machete" aseguró que "he sido campeón en un montón de lugares, aunque yo no lo pueda decir porque queda mal. Me voy feliz por haber ganado una final de estas características, con muchísima gente y un marco espectacular".