Presidente de Audax: "Si Vargas hubiese tenido otro trato de la U, iba a la U"

El presidente de Audax Italiano, Gonzalo Cilley, comentó la contratación de Eduardo Vargas, y aseguró que el delantero no sintió respeto de parte de Universidad de Chile y explicó que si el trato hubiese otro, el nacido en Renca hubiese retornado a los azules.

"Vargas se sintió no respetado por la U y eso nos dio la posibilidad. Si hubiese tenido otro trato de la U, iba a la U. Es lógico. El jugador no se sintió respetado por la U, acá lo queremos y lo respetamos", dijo el dirigente a La Tercera.

El directivo añadió que Vargas "es profesional. Siempre tiene muchas ofertas. Esos jugadores van donde quieren. Él dijo que le gustaba lo que le dijimos, lo que le decían de nuestro club. A él le gustó nuestro proyecto. Él también quería volver a Santiago".

Respecto al rendimiento mostrado por el bicampeón de América en su último paso por Nacional, Cilley expresó que "para nosotros el Vargas de hoy es un crack. Lo de Nacional no lo vuelve un jugador menos valioso para nosotros. Es más, qué bueno que no le fue bien para que pareciera esta oportunidad en Audax. Es un gran jugador".

Por último, el dirigente argentino tuvo palabras para la situación de Esteban Matus, quien seguirá en el cuadro de colonia luego de que se cayera el fichaje de Matías Sepúlveda en Vitoria.

"La U fue poco clara con Audax con respecto a la situación de Matus. Le hicieron una revisión médica, pidieron que no jugara el fin de semana para que esté disponible para la competencia, en un partido importante contra la UC. No jugó, todo por pedido por la U. Era una buena opción para el jugador y para el club. Hicimos todo lo correcto, pero ellos no", expresó.