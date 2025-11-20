Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Eduardo Vargas

[VIDEO] La Conmebol repasó cinco golazos del cumpleañero Eduardo Vargas por la Roja

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de Audax Italiano alcanza 36 años.

[VIDEO] La Conmebol repasó cinco golazos del cumpleañero Eduardo Vargas por la Roja
Este jueves el segundo goleador histórico de la Roja, Eduardo Vargas, cumple 36 años y la Conmebol lo recordó con una selección de golazos con la camiseta de la selección chilena.

Revisa las anotaciones de Vargas:

Las + leídas
