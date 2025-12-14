Mítico "Gol iluminado" de Elías Figueroa en Brasil cumplió 50 años
La conquista del chileno le dio un histórico título a Inter de Porto Alegre.
Este domingo 14 de diciembre, Elías Figueroa fue destacado en Brasil por el aniversario 50 de su icónico "Gol iluminado" que selló el primer título de Inter de Porto Alegre en 1975.
El partido decisivo era contra Cruzeiro y la cuenta estaba 0-0. A los 56 minutos Inter centró de tiro libre y Figueroa anotó de cabeza, bajó un único rayo de luz que apareció entre el nublado cielo de aquella jornada.
La jugada, por el significado y peso del gol junto a la mítica postal que dejó, marcó al club y ratificó a "Don Elías" como leyenda "colorada" el mismo año que ganó su segundo trofeo al mejor jugador de América.
Inter de Porto Alegre recordó la efeméride a través de sus redes sociales, luego de haber invitado a Figueroa a una sesión especial de autógrafos con motivo de la conmemoración.
El otrora capitán de La Roja compartió por más de dos horas con los hinchas que llegaron para reconocerlo.
