Tópicos: Deportes | Fútbol | Estadios

[VIDEO] El Nacional paga los efectos de los conciertos y alarma a la U de cara al duelo con Coquimbo

Autor: Redacción Cooperativa

Un medio partidario de la U publicó imágenes del recinto.

Los azules jugarán con Coquimbo el 2 de diciembre, dos días después de la Teletón.

Universidad de Chile enfrentará a Coquimbo Unido la próxima semana en el Estadio Nacional, en la penúltima fecha de la Liga de Primera, pero existe preocupación de cara al encuentro, por la condición de la cancha del recinto de Ñuñoa.

El medio partidario La Voz Azul publicó este lunes imágenes de la cancha, en un irregular estado, después de los dos conciertos de Dua Lipa (11 y 12 de noviembre) y el show que tuvo Oasis el pasado miércoles.

Además, no solo eso preocupa en el cuadro local, ya que también este fin de semana se celebrará el cierre de la Teletón en el recinto, en la noche del sábado 29 de noviembre.

Por lo tanto, la U tendrá poco más de dos días para recuperar la condición del césped para enfrentar al campeón del fútbol chileno, en un partido donde los piratas buscarán romper un histórico récord de 16 triunfos consecutivos del "Ballet Azul".

El partido de la U y Coquimbo está programado para el martes 2 de diciembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

