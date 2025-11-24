[VIDEO] El Nacional paga los efectos de los conciertos y alarma a la U de cara al duelo con Coquimbo

Universidad de Chile enfrentará a Coquimbo Unido la próxima semana en el Estadio Nacional, en la penúltima fecha de la Liga de Primera, pero existe preocupación de cara al encuentro, por la condición de la cancha del recinto de Ñuñoa.

El medio partidario La Voz Azul publicó este lunes imágenes de la cancha, en un irregular estado, después de los dos conciertos de Dua Lipa (11 y 12 de noviembre) y el show que tuvo Oasis el pasado miércoles.

Además, no solo eso preocupa en el cuadro local, ya que también este fin de semana se celebrará el cierre de la Teletón en el recinto, en la noche del sábado 29 de noviembre.

🏟️ Este es el estado actual de la cancha del Estadio Nacional posterior a los conciertos realizados en el recinto, sumando a la previa de la Teletón.



Universidad de Chile juega el próximo lunes 1 de diciembre ante Coquimbo Unido en el mencionado ¿Llegará en buen estado?



📹: La… pic.twitter.com/DMXSOWIsxL — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) November 24, 2025

Por lo tanto, la U tendrá poco más de dos días para recuperar la condición del césped para enfrentar al campeón del fútbol chileno, en un partido donde los piratas buscarán romper un histórico récord de 16 triunfos consecutivos del "Ballet Azul".

El partido de la U y Coquimbo está programado para el martes 2 de diciembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.