Tópicos: Deportes | Fútbol | Esteban Paredes

Esteban Paredes se convirtió en nuevo fichaje de "Fiebre de Baile"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El exgoleador de Colo Colo participará en el estelar de Chilevisión.

Esteban Paredes se convirtió en nuevo fichaje de
Esteban Paredes, histórico exgoleador de Colo Colo, se convirtió en nuevo fichaje de "Fiebre de Baile", programa estelar de Chilevisión que vuelve a las pantallas después de 13 años.

Según información de El Filtrador, Paredes, de 45 años, es "un as de la manga que nadie vio venir", siendo una movida sorpresiva para el elenco del popular programa de baile.

Paredes, goleador histórico del fútbol chileno, mostrará una faceta desconocida y compartirá en el programa con otro exfutbolista, ya que también competirá Jorge "Kike" Acuña.

"Fiebre de Baile" aún no tiene fecha de estreno definida, pero en sus redes sociales ha ido compartiendo registros de los ensayos de sus participantes.

