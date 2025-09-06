Esteban Paredes y la llegada de Fernando Ortiz: Hay que dejarlo trabajar tranquilo
"Sería muy lindo que él pueda ganar acá su primer título", reconoció el exdelantero nacional.
"Sería muy lindo que él pueda ganar acá su primer título", reconoció el exdelantero nacional.
Posterior al amistoso de leyendas entre Colo Colo y Alianza Lima, el histórico goleador nacional Esteban Paredes se refirió a la llegada del técnico Fernando Ortiz al "Cacique" tras la salida de Jorge Almirón, y pidió que dejen "trabajar tranquilo" al argentino.
"Todos sabemos dónde entrenó, viene de México con América y Monterrey, donde lo hizo bien. Lamentablemente no fue campeón, pero siempre cuando los técnicos vienen a Colo Colo llegan con un currículum más alto", comenzó mencionando.
Posteriormente, el delantero apuntó: "No hay que criticarlo todavía, tenemos que esperar que trabaje tranquilo, que el equipo juegue y recién ahí ver cómo le va, si hay que criticarlo o alabarlo".
De cara a la Supercopa frente a Universidad de Chile, Paredes también mostró ilusión: "Sería muy lindo que él pueda ganar acá su primer título, más aún en un clásico, una Supercopa con el archirrival. Esperemos que Colo Colo esté a la altura, como lo hizo la semana pasada".