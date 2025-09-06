Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Esteban Paredes

Esteban Paredes y la llegada de Fernando Ortiz: Hay que dejarlo trabajar tranquilo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Sería muy lindo que él pueda ganar acá su primer título", reconoció el exdelantero nacional.

Esteban Paredes y la llegada de Fernando Ortiz: Hay que dejarlo trabajar tranquilo
 Photosport
Posterior al amistoso de leyendas entre Colo Colo y Alianza Lima, el histórico goleador nacional Esteban Paredes se refirió a la llegada del técnico Fernando Ortiz al "Cacique" tras la salida de Jorge Almirón, y pidió que dejen "trabajar tranquilo" al argentino. 

"Todos sabemos dónde entrenó, viene de México con América y Monterrey, donde lo hizo bien. Lamentablemente no fue campeón, pero siempre cuando los técnicos vienen a Colo Colo llegan con un currículum más alto", comenzó mencionando.

Posteriormente, el delantero apuntó: "No hay que criticarlo todavía, tenemos que esperar que trabaje tranquilo, que el equipo juegue y recién ahí ver cómo le va, si hay que criticarlo o alabarlo".

De cara a la Supercopa frente a Universidad de Chile, Paredes también mostró ilusión: "Sería muy lindo que él pueda ganar acá su primer título, más aún en un clásico, una Supercopa con el archirrival. Esperemos que Colo Colo esté a la altura, como lo hizo la semana pasada".

