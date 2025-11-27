AS Roma frenó el inicio perfecto de FC Midtjylland en la Europa League

El equipo del chileno Darío Osorio, FC Midtjylland, vio frenada su racha como invicto en la Europa League con una caída 2-1 como visita ante AS Roma, por la quinta fecha.

El conjunto danés contó en cancha con el volante nacional desde el inicio del segundo tiempo, cuando ingresó por Mikel Gogorza.

La escuadra italiana comenzó en ventaja muy temprano gracias a un acierto de Neil El Aynaoui a los 7', que dejó complicado al cuadro forastero, pese a lo que hizo un correcto partido.

La segunda anotación local fue de Stephan El Shaarawy, a los 82', mientras que el descuento lo marcó Paulinho, a los 86'.

Midtjylland se mantuvo como líder de la fase de liga, con 12 puntos, pero ahora fue alcanzado por Aston Villa, que ganó 2-1 ante Young Boys.

Roma es undécimo con 9 positivos.