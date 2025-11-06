Aston Villa, con goles de Ian Maatsen (45+1') y Donyell Malen (59', de penal), venció por 2-0 a Maccabi Tel Aviv en la cuarta fecha de la Europa League y recuperó posiciones aprovechando las caídas de sus rivales en la tabla.

El conjunto inglés se ubicó en el sexto puesto con nueve puntos, a tres del puntero Midtjylland, del chileno Darío Osorio, y solo uno por encima del Real Betis de Manuel Pellegrini.

LEER ARTICULO COMPLETO