Betis de Pellegrini tumbó a Dinamo Zagreb y se acercó a los octavos de la Europa League

El Real Betis de Manuel Pellegrini dio un golpe de autoridad en Croacia tras vencer por 1-3 al Dinamo Zagreb para ubicarse en el segundo lugar durante la sexta fecha de la Europa League, manteniendo su invicto en el certamen y quedando muy cerca del pasaje a octavos de final.

La actuación sobresaliente de los del "Ingeniero" en el Estadio Maksimir ocurrió a partir de la media hora, instancia en la que Sergi Domínguez (31') convirtió un autogol y luego apareció Rodrigo Riquelme (34') y Antony (38') para estirar las diferencias con un 0-3.

En el complemento, el cuadro forastero administró su ventaja y ratificó porque únicamente ha perdido 1 de sus últimos 13 partidos en competición internacional. Por eso mismo, el anfitrión llegó al descuento en la recta final cuando Niko Galesic (89') anotó.

Con este resultado, Betis llegó a 14 puntos y quedó a solo una unidad del liderato que tiene Midtjylland, club en el que milita el volante chileno Darío Osorio.

El equipo verdiblanco volverá a competir en Europa el 22 de enero ante PAOK, aunque antes tendrá desafíos en La Liga frente a Rayo Vallecano el 15 de diciembre y en la Copa del Rey ante Real Murcia, el 18 de dicho mes.