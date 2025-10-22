¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini ante Genk por la Europa League?

Real Betis, con el técnico Manuel Pellegrini al mando, continúa su periplo en competiciones internacionales cuando visite Bélgica para medirse a Genk por la tercera fecha de la fase liguera en la UEFA Europa League.

El elenco del "Ingeniero" llega a este compromiso de día jueves con una seguidilla de siete partidos invicto en todas las competiciones, entre los que suma cuatro triunfos y tres empates. No obstante, en el torneo continental se ubica noveno con 4 puntos en la tabla.

La acción para los sevillanos comenzará a partir de 13:45 horas de nuestro país (16:45 GMT) y contará con la transmisión en la señal televisiva de ESPN, además de la plataforma en streaming Disney+.

Todos los detalles y pormenores relacionados al encuentro también los podrás encontrar en Cooperativa.cl.