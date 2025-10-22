Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini ante Genk por la Europa League?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del "Ingeniero" visita Bélgica buscando trepar en la tabla de posiciones.

Real Betis, con el técnico Manuel Pellegrini al mando, continúa su periplo en competiciones internacionales cuando visite Bélgica para medirse a Genk por la tercera fecha de la fase liguera en la UEFA Europa League.

El elenco del "Ingeniero" llega a este compromiso de día jueves con una seguidilla de siete partidos invicto en todas las competiciones, entre los que suma cuatro triunfos y tres empates. No obstante, en el torneo continental se ubica noveno con 4 puntos en la tabla.

La acción para los sevillanos comenzará a partir de 13:45 horas de nuestro país (16:45 GMT) y contará con la transmisión en la señal televisiva de ESPN, además de la plataforma en streaming Disney+.

Todos los detalles y pormenores relacionados al encuentro también los podrás encontrar en Cooperativa.cl.

