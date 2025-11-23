¿Cuándo y dónde ver a FC Midtjylland de Osorio ante AS Roma por Europa League?

Este jueves 27 de noviembre, FC Midtjylland de Darío Osorio visita a AS Roma en el Estadio Olímpico de Roma por la quinta fecha de la UEFA Europa League.

El cuadro del exjugador de Universidad de Chile marcha como líder de la fase de liga del torneo internacional, por lo que buscará sostener esta posición para clasificar de forma directa a octavos de final.

El encuentro está pactado para las 14:45 horas (17:45 GMT) de este jueves 27 de noviembre y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.