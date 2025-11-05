¿Cuándo y dónde ver al Midtjylland de Osorio ante Celtic en Europa League?

Este jueves 6 de noviembre se disputa la cuarta fecha de la Europa League en su fase de liga, con el chileno Darío Osorio saltando a la cancha con Midtjylland para enfrentar a Celtic de Escocia.

La escuadra danesa tiene como objetivo mantenerse en la cima del torneo, pues suma cosecha perfecta y aventaja a Sporting Braga y Olympique de Lyon por diferencia de gol. En tanto, Celtic llega con cuatro unidades al registrar un empate, un triunfo y una derrota.

El partido se jugará en Dinamarca, en el MCH Arena, a partir de las 14:45 horas de Chile (17:45 GMT) con arbitraje del serbio Nenad Minaković.

Las acciones serán televisadas en el canal ESPN 7 vía cable, además de la modalidad premium de Disney+ en streaming. Tambián podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.