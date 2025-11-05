¿Cuándo y dónde ver al Midtjylland de Osorio ante Celtic en Europa League?
El equipo del chileno buscará hacer sentir la localía para mantener su buen tranco.
El equipo del chileno buscará hacer sentir la localía para mantener su buen tranco.
Este jueves 6 de noviembre se disputa la cuarta fecha de la Europa League en su fase de liga, con el chileno Darío Osorio saltando a la cancha con Midtjylland para enfrentar a Celtic de Escocia.
La escuadra danesa tiene como objetivo mantenerse en la cima del torneo, pues suma cosecha perfecta y aventaja a Sporting Braga y Olympique de Lyon por diferencia de gol. En tanto, Celtic llega con cuatro unidades al registrar un empate, un triunfo y una derrota.
El partido se jugará en Dinamarca, en el MCH Arena, a partir de las 14:45 horas de Chile (17:45 GMT) con arbitraje del serbio Nenad Minaković.
Las acciones serán televisadas en el canal ESPN 7 vía cable, además de la modalidad premium de Disney+ en streaming. Tambián podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.