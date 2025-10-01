Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

¿Cuándo y dónde ver al Midtjylland de Osorio ante Nottingham Forest en Europa League?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro del chileno saltará a la cancha en condición de forastero.

 FC Midtjylland
El club danés Midtjylland, donde milita el chileno Darío Osorio, viajó a Inglaterra para enfrentar a Nottingham Forest en el marco de la segunda fecha de la Europa League 2025/26.

La escuadra del futbolista chileno tratará de refrendar el triunfo que logró en su debut ante Sturm Graz.

El encuentro en el City Ground está programado para este jueves 2 de octubre a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT).

La televisación del compromiso será en el canal ESPN 4, además de su señal en la plataforma de streaming Disney+. También podrás seguir el resultado en Cooperativa.cl.

