El Betis de Pellegrini se afianzó en Europa League con accidentado triunfo ante Utrecht

Real Betis, dirigido por el DT chileno Manuel Pellegrini, logró valiosos tres puntos en la Europa League tras imponerse por 2-1 a Utrecht, de Países Bajos, como local en la quinta fecha de la fase de liga.

Pese a la victoria, el encuentro inició con un increíble problema para el "Ingeniero", pues a los dos minutos Isco y Sofyan Amrabat impactaron en un patadón que dejó a ambos lesionados, siendo reemplazados poco después al no lograr superar los problemas físicos.

Tras aquel accidente, Betis pudo mover la cuenta a los 42', con la oportuna aparición de Juan Camilo "Cucho" Hernández tras el centro de Antony.

Antes del descanso se dio otra jugada desafortunada, ahora en el lado neerlandés: El arquero de Utrecht, Michael Brouwer, salió a cortar fuera del área y terminó dándole un feroz rodillazo en la cara a su compañero Souffian El Karouani.

El lateral quedó notablemente contundido y tras ser atendido en la cancha salió reemplazado, pudiendo retirarse por sus propios medios del terreno de juego.

Abde Azzalzouli aumentó la ventaja sevillana al minuto 50' con un golazo al primer palo, aunque ese golpe despertó a la visita.

Utrecht descontó rápido con otro golazo, pues a los 55' Miguel Rodríguez vio adelantado al guardameta Alvaro Valles y anotó desde la mitad de la cancha.

Poco después, a los 59', los forasteros ponían la igualdad con Derry Murkin, pero el VAR salvó a Betis con el cobro de un fuera de juego en la jugada.

Los dirigidos por el "Ingeniero" no lograron llegar a la tercera diana, pero sí pudieron controlar los intentos de Utrecht para dejar los tres puntos en tierras españolas.

De esta manera, Real Betis se ubicó en el quinto puesto con 11 puntos, a solo uno de los líderes Olympique de Lyon y el Midtjylland de Darío Osorio, que perdió su cosecha perfecta con una caída ante AS Roma en Italia.

Además de afianzarse en la tabla, Betis mantuvo su invicto en el torneo continental y llegará encendido al derbi contra el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT).