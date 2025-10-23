Europa League: Real Betis de Manuel Pellegrini y Midtjylland de Darío Osorio juegan la tercera fecha

Durante la jornada de este jueves se desarrolla la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League 2025, en la cual Real Betis de Manuel Pellegrini se enfrenta a Genk en Bélgica.

Asimismo, Darío Osorio junto a Midtjylland, que suma dos victorias en el inicio de la competencia, se medirán a Maccabi Tel-Aviv de Israel en terreno neutral.

Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:

Genk (BEL) 0-0 Real Betis (ESP). Finalizado. Cegeka Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Maccabi Tel-Aviv (ISR) 0-0 Midtjylland (DIN). Primer tiempo. TSC Arena, Serbia. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.