Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Europa League: Real Betis de Manuel Pellegrini y Midtjylland de Darío Osorio juegan la cuarta fecha
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl.
Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl.
Durante la jornada de este jueves se desarrolla la cuarta fecha de la fase de liga de la Europa League 2025, en la cual Darío Osorio junto a Midtjylland se medirán a Celtic en Dinamarca.
Asimismo, Real Betis de Manuel Pellegrini se enfrenta a Olympique de Lyon en Francia.
Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:
1-0: 33' Martin Erlić (MID); 2-0: 35' Mikel Gogorza (MID); 3-0: 41' Franculino Djú (MID)
Vores 𝗫𝗜 mod Celtic ⚫🔴#FCMCEL— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) November 6, 2025