Europa League: Real Betis de Manuel Pellegrini y Midtjylland de Darío Osorio juegan la cuarta fecha

Durante la jornada de este jueves se desarrolla la cuarta fecha de la fase de liga de la Europa League 2025, en la cual Darío Osorio junto a Midtjylland se medirán a Celtic en Dinamarca.

Asimismo, Real Betis de Manuel Pellegrini se enfrenta a Olympique de Lyon en Francia.

Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:

FC Midtjylland (DIN) 3-0 Celtic (ESC). Entretiempo. MCH Arena. Síguelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 33' Martin Erlić (MID); 2-0: 35' Mikel Gogorza (MID); 3-0: 41' Franculino Djú (MID)

Real Betis (ESP) vs. Olympique de Lyon (FRA). 17:00 horas. Estadio de la Cartuja. Síguelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.