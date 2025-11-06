Síguenos:
Deportes | Fútbol | Europa League

Europa League: Real Betis de Manuel Pellegrini y Midtjylland de Darío Osorio juegan la cuarta fecha

Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl.

Europa League: Real Betis de Manuel Pellegrini y Midtjylland de Darío Osorio juegan la cuarta fecha
Durante la jornada de este jueves se desarrolla la cuarta fecha de la fase de liga de la Europa League 2025, en la cual Darío Osorio junto a Midtjylland se medirán a Celtic en Dinamarca.

Asimismo, Real Betis de Manuel Pellegrini se enfrenta a Olympique de Lyon en Francia.

Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:

1-0: 33' Martin Erlić (MID); 2-0: 35' Mikel Gogorza (MID); 3-0: 41' Franculino Djú (MID)

