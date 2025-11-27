Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

FC Midtjylland visita a AS Roma por la Europa League

El equipo de Darío Osorio, FC Midtjylland, enfrenta como visita a AS Roma en una nueva fecha de la Europa League. Sigue el duelo en Cooperativa.cl.

Jueves 27 de noviembre

- AS Roma 2-1 FC Midtjylland, finalizado. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 7'; Neil El Aynaoui (ROM), 2-0: 82'; Stephan El Shaarawy (ROM), 2-1: 86'; Paulinho (MID)

