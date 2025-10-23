Manuel Pellegrini valoró el empate de Real Betis: El equipo tuvo intensidad y dominio

Manuel Pellegrini, entrenador de Betis, aseguró este jueves, tras no pasar del empate a cero en el campo de Genk en la tercera jornada de la primera fase de la Liga Europa, que a su equipo no le faltó "intensidad ni ganas" y destacó que el rival tuvo "el mérito" de defenderse bien.

“Cuando no se puede ganar, hay que empatar. En defensa estuvimos muy bien ante un equipo muy ofensivo. Tuvimos dominio, pero sin tirar a portería. Nos faltó creatividad para hacer gol”, afirmó el chileno en la conferencia de prensa tras el partido.

“Se explica el 0-0 porque esto es fútbol. Jugamos al final con dos puntas, pero hay días que no hay espacios. Lo intentamos, pero no tuvimos creatividad para hacerles daño. También es mérito del rival”, insistió Pellegrini.

El preparador chileno, preguntado por la valoración de las tres primeras jornadas de esta fase, que su equipo empezó con un empate como local ante Nottingham Forest (2-2) y una victoria como visitante en la segunda ante Ludogorets (0-2), dijo que "fuera es importante no perder".

"Me habría gustado ganar algún partido más, pero se jugaron tres partidos y faltan cinco para clasificar", precisó Pellegrini, quien no quiso dar demasiadas explicaciones sobre los muchos cambios hechos en comparación al anterior partido de LaLiga y subrayó que lo seguirán "haciendo así" en el futuro.

También particularizó sobre el juego del medio colombiano Nelson Deossa y el extremo Rodrigo Riquelme y relató que "Nelson reapareció, tiene poco fútbol y hoy estaba molesto por tener conjuntivitis".

"A poco dará todo lo que tiene. No estuvo creativo, pero irá mejorando a medida que tenga regularidad en su juego. Rodrigo creó peligro, pero ellos se encerraron bien y no se encontraron espacios”, añadió.