Midtjylland contó con titularidad de Darío Osorio en victoria ante Celtic por la Europa League
El volante nacional disputó 60 minutos en la cuarta fecha del torneo internacional.
El volante nacional disputó 60 minutos en la cuarta fecha del torneo internacional.
Midtjylland, que contó con la titularidad del volante chileno Darío Osorio, extendió su arranque perfecto en la cuarta fecha de la UEFA Europa League luego de vencer con un contundente 3-1 a Celtic en el MCH Arena de Dinamarca, ubicándose líder en la fase liguera.
Los dirigidos por Mike Tullberg supieron ser protagonistas jugando como anfitriones y tras acomodarse ante su rival, lograron abrir la cuenta gracias a Martin Erlić (33'). Posteriormente, fueron Mikel Gogorza (35') y Franculino Djú (41') quienes ampliaron las diferencias.
De cara al segundo tiempo la ventaja pareció ser controlada sin problemas. Allí Osorio fue perdiendo protagonismo y fue reemplazado por el ecuatoriano Denil Castillo (59'). Finalmente, un penal de Reo Hatate (81') dio el descuento a los de Glasgow.
Con este resultado, Midtjylland figura como imparable líder con 12 puntos tras cuatro victorias consecutivas y esto será puesto a prueba en la siguiente fecha, cuando le toque visitar a Roma el 27 de noviembre a las 14:45 horas de nuestro país.