Midtjylland de Darío Osorio define su llave de Europa League ante Fredrikstad

Este jueves, el club danés Midtjylland, con el chileno Darío Osorio, busca su pase a los play-offs de clasificación a la Europa League recibiendo a Fredrikstad, con ventaja en el global tras haber ganado la ida en Noruega.

- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

Midtjylland 2-0 Fredrikstad, Finalizado. Resultado ida: 3-1. MCH Arena.

1-0: 9' Mads Bech Sorensen (MID); 2-0: 17' Paulinho (MID)