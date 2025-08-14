Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.6°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Midtjylland de Darío Osorio define su llave de Europa League ante Fredrikstad

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el resultado en Cooperativa.cl.

Midtjylland de Darío Osorio define su llave de Europa League ante Fredrikstad
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este jueves, el club danés Midtjylland, con el chileno Darío Osorio, busca su pase a los play-offs de clasificación a la Europa League recibiendo a Fredrikstad, con ventaja en el global tras haber ganado la ida en Noruega.

- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

  • Midtjylland 2-0 Fredrikstad, Finalizado. Resultado ida: 3-1. MCH Arena.

1-0: 9' Mads Bech Sorensen (MID); 2-0: 17' Paulinho (MID)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada