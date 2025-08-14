Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Midtjylland de Darío Osorio define su llave de Europa League ante Fredrikstad
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Este jueves, el club danés Midtjylland, con el chileno Darío Osorio, busca su pase a los play-offs de clasificación a la Europa League recibiendo a Fredrikstad, con ventaja en el global tras haber ganado la ida en Noruega.
1-0: 9' Mads Bech Sorensen (MID); 2-0: 17' Paulinho (MID)