Pellegrini no piensa aún en el clásico andaluz: Jugará con su "mejor equipo" por la Liga de Europa

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, avisó este miércoles que el Utrecht neerlandés, al que se medirá mañana jueves por la Liga de Europa será un "rival difícil que vendrá a mejorar lo que está haciendo".

Pellegrini admitió en rueda de prensa que alineará "al mejor equipo para ganar sin pensar en el domingo" en el derbi ante Sevilla.

"Es nuestra obligación poner las mejores condiciones para sumar los tres puntos en un partido que es muy difícil", explicó.

Además, el técnico santiaguino informó de que el delantero congoleño Cedric Bakambu, habitual titular en la competición europea, "amaneció con problemas estomacales y fiebre", por lo que no jugará ante Utrecht, aunque espera que pueda "estar en condiciones para entrenar el viernes".

El capitán bético, Isco Alarcón, apunta a la titularidad por primera vez esta temporada, tras haber reaparecido en la pasada jornada liguera, puesto que Pellegrini lo ha "visto muy bien, jugó media, ha seguido entrenando sin molestias y está citado".