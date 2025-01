[VIDEO] Darío Osorio marcó el mejor gol de la séptima fecha de la Europa League

El chileno Dario Osorio, jugador de Midtjylland, irrumpió con brillantez en su primer partido oficial de 2025 con un espectacular disparo lejano en casa de Ludogorets, el que se convirtió en el mejor gol de la séptima jornada de la Europa League.

Tras el receso y una lesión, Osorio tan solo había jugado en lo que va de año 45 minutos en un amistoso ante Salzburgo.

Además, no participaba desde el 7 de noviembre ante Steaua Bucarest en el torneo continental.

El jueves el exfutbolista de Universidad de Chile volvió a la acción y fue clave para que su equipo lograra la victoria en el Huvepharma Arena de Razgrad con un tremendo disparo que se coló por la escuadra izquierda de la portería local, acción que encaminó la victoria por 0-2 que concede opciones a la escuadra danesa de acceder a la eliminatoria de clasificación.

🥁 Your MD7 Goal of the Day winner...#UELGOTD | @FlixBus_DE pic.twitter.com/PzSFo7JH0z