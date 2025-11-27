Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
[VIDEO] DT de Midtjylland lideró animado grito "estilo hooligan" ante Roma
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La hinchada danesa se encendió en el Estadio Olímpico.
En la previa de su partido contra AS Roma en Italia por la Europa League, el entrenador de Midtjylland, Mike Tullberg, comandó un eufórico cántico de sus hinchas.
El propio club danés, donde milita el chileno Darío Osorio, compartió en sus redes el grito "estilo hooligan" que los fanáticos habían iniciado en la calle, a la usanza de las animadas fanaticadas inglesas.
- Revisa el momento:
