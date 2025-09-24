Síguenos:
Deportes | Fútbol | Europa League

[VIDEO] Hinchas de PAOK pidieron "tarjeta roja" para Israel

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los hechos se dieron ante uno de los equipos más representativos de Israel.

[VIDEO] Hinchas de PAOK pidieron
Los aficionados de PAOK Tesalónica, pese a las advertencias previas del club griego, exhibieron una pancarta pidiendo "parar el genocidio" y la "expulsión" de Israel de las competiciones deportivas, durante el encuentro de la Liga Europa que enfrenta al conjunto heleno con Maccabi de Tel Aviv.

"Detengan el genocidio. Saquen tarjeta roja a Israel", podía leerse en las dos enormes pancartas que los aficionados de uno de los fondos de estadio Toumba de Salónica mostraron ya iniciada la primera mitad.

Mira acá el registro

