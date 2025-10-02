[VIDEO] ¡Increíble! Arquero de Lille atajó tres veces el mismo penal a Roma en la Europa League

Lille venció por 1-0 a Roma en su visita a la capital italiana con una increíble intervención de su portero Berke Özer, quien atajó tres veces el mismo penal en la Europa League.

Özer se convirtió en la figura de Lille tras impedir el empate de los locales deteniendo un penal que el árbitro belga Erik Lambrechts ordenó repetir dos veces.

Fue Artem Dovbyk el encargado de ejecutar y el portero atajó, pero fue repetido por invasión al área. Y en la repetición, su disparo nuevamente fue contenido, pero el juez belga lo anuló porque el arquero se había adelantado.

Finalmente, en la última repetición, fue Matías Soulé quien tomó la responsabilidad de convertir, tras los fallos de Dovbyk, pero nuevamente el portero Özer estuvo notable para dejar su arco en cero.

Revisa el momento a continuación: