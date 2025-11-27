[VIDEO] Insólito problema en Betis: Patadón entre compañeros lesionó a Isco y Amrabat
Ambos jugadores se encontraron de frente en su afán de capturar un balón suelto.
Una increíble y accidentada jugada tuvo Real Betis apenas iniciado su partido ante Utrecht por la quinta fecha de la Europa League, que dejó a dos de sus titulares lesionados.
A los dos minutos de partido un balón quedó picando fuera del área. Isco iba por un control a espaldas del área, pero Sofyan Amrabat iba de frente en busca del tiro al arco y acabó dándole un patadón a su capitán.
Isco, quien venía sumando sus primeros partidos luego de una baja de tres meses por lesión y debió salir a los 9'. Amrabat parecía estar en condiciones de seguir, pero a los pocos minutos también se fue directo al camarín, para lamento de Manuel Pellegrini.
- Revisa la desafortunada jugada:
