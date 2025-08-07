Directo desde Pachuca: Everton se reforzó con el mexicano Sergio Hernández

- Revisa todas las movidas de Everton en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

A tan solo un par de horas del cierre del libro de pases, Everton de Viña del Mar oficializó la contratación del delantero mexicano Sergio Hernández, proveniente de Pachuca.

El puntero izquierdo de 22 años firmó un préstamo hasta fin de año. Los "ruleteros" ensalzaron al futbolista surgido desde el club matriz del Grupo Pachuca, destacando un paso por la selección mexicana sub 23.

Hernández alcanzó a jugar un partido por el Apertura MX sub 21, mientras que en el primer semestre disputó cinco partidos con el primer equipo de los "tuzos" y 10 en el conjunto juvenil, donde anotó cinco goles.

Así, Everton utilizó sus tres plazas de fichajes para este mercado: Anteriormente se selló el regreso de Sebastián Sosa Sánchez y la llegada de Julián Alfaro.