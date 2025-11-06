DT de Everton tras caída ante la U: "Acá no hay tiempo para bajonearse"

El técnico de Everton, Javier Torrente, se refirió a la caída de su equipo ante Universidad de Chile y en las complicaciones que vive el cuadro viñamarino en la lucha por no descender, y explicó que no hay tiempo para perder la moral, dado que vienen partidos claves en la permanencia.

"En este tipo de partidos tienes que hacer todo perfecto y tener una cuotita de suerte. Las que tuvimos no las marcamos y ellos nos sorprendieron en dos pelotas detenidas. Venían de jugar semifinales de la Copa Sudamericana hace pocos días y con una racha de tres derrotas seguidas, por lo que tenían la sangre para revertir", comenzó diciendo el estratego.

"Me parece que el equipo hizo un gran esfuerzo y estuvo a la altura. Hay puntos altos a destacar de cara a lo que viene. Si lográbamos mantener un poco más el cero y que la U se pusiera más impaciente, quizás hubiese sido diferente", añadió.

Sobre la lucha por mantener la categoría, sostuvo aseguró que "hoy estamos delante de tres equipos y vamos a ir a El Salvador a cosechar, para seguir manteniendo o ampliando esa diferencia en la tabla. Sabemos que vinimos en un momento difícil, pero nuestra intención es dar una mano, y éramos conscientes de a lo que veníamos".

"Acá no hay tiempo para bajonearse. Hay que sacarse rápido el partido de encima y valorar lo que se hizo bien. No podemos detenernos a machacar sobre los errores, porque el ánimo del equipo puede bajar. Es simple: si conseguimos seis puntos en cuatro partidos, estaremos cerca de poder salvarnos", finalizó.