Everton anunció la continuidad de Javier Torrente como director técnico para el 2026

Everton ratificó a Javier Torrente como director técnico para la temporada 2026, luego que salvó al equipo del descenso, aunque con suspenso hasta la última fecha.

"Javier Luis Torrente continuará al mando del Primer Equipo Masculino de Everton de Viña del Mar para la temporada 2026, junto a su staff técnico conformado por Diego Torrente (asistente técnico), Gonzalo Sánchez (preparador físico) y el cuerpo técnico institucional del Club", informó el club en redes sociales.

"Con un nuevo año lleno de desafíos por delante -Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga-, confiamos en el trabajo, compromiso y liderazgo del profe y su equipo para alcanzar grandes metas junto a toda la Familia Oro y Cielo", añadieron en el comunicado.

Si bien el estratega argentino llegó en la última etapa del campeonato, su equipo mostró un irregular juego, quedando penúltimo en la competencia a dos puntos del descenso, por lo que el DT tendrá un duro desafío el próximo año para reivindicarse.