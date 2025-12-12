Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Everton

Everton anunció la continuidad de Javier Torrente como director técnico para el 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "ruleteros" confían en el proceso del argentino a pesar de que se salvaron por poco del descenso.

Everton anunció la continuidad de Javier Torrente como director técnico para el 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Everton ratificó a Javier Torrente como director técnico para la temporada 2026, luego que salvó al equipo del descenso, aunque con suspenso hasta la última fecha. 

"Javier Luis Torrente continuará al mando del Primer Equipo Masculino de Everton de Viña del Mar para la temporada 2026, junto a su staff técnico conformado por Diego Torrente (asistente técnico), Gonzalo Sánchez (preparador físico) y el cuerpo técnico institucional del Club", informó el club en redes sociales.

"Con un nuevo año lleno de desafíos por delante -Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga-, confiamos en el trabajo, compromiso y liderazgo del profe y su equipo para alcanzar grandes metas junto a toda la Familia Oro y Cielo", añadieron en el comunicado.

Si bien el estratega argentino llegó en la última etapa del campeonato, su equipo mostró un irregular juego, quedando penúltimo en la competencia a dos puntos del descenso, por lo que el DT tendrá un duro desafío el próximo año para reivindicarse.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada