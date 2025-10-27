Everton anunció la salida del técnico José Mauricio Larriera de la banca ruletera, tras poner su cargo a disposición, luego de una serie de malos resultados en la Liga de Primera.

"Tras el encuentro frente a Palestino correspondiente a La Liga de Primera 2025, José Mauricio Larriera Dibarbouré ha puesto su cargo a disposición, decisión que ha sido aceptada por el club", señaló Everton en un comunicado.

Asimismo, los viñamarinos agradecieron la estadía del DT.

"Agradecemos su profesionalismo en el periodo al mando del primer equipo y les deseamos el mayor de los éxitos en el futuro", cerró el club.

Everton sumó tres derrotas consecutivas, contra Unión La Calera (por 1-0), Universidad Católica (por 3-0) y Palestino por (2-1), lo cual significó que el equipo quedó en el decimotercer puesto con 22 unidades, a dos puntos del descenso.

El próximo partido de Everton será el domingo en Sausalito, ante Unión Española, rival directo en la lucha por la permanencia, desde las 20:30 horas (23:30 GMT).