Había entrado como cambio: Piñeiro rompió en llanto tras ser reemplazado ante U. Española

El jugador de Everton Rodrigo Piñeiro tuvo un complejo momento ante Unión Española por la fecha 26 de la Liga de Primera, al ser reemplazado luego de haber ingresado desde la banca en el primer tiempo.

El uruguayo entró al minuto 24 por el lesionado Cristian Palacios, justo antes de que los viñamarinos quedaran con uno menos por la expulsión de Alvaro Madrid.

Piñero tuvo que volver a la banca a los 72', cuando el DT Javier Torrente dispuso su salida para dar paso a Nicolás Baeza. En primera instancia el futbolista "oro y cielo" dejó la cancha discutiendo con algún hincha en tribuna preferencial.

Un par de minutos después, las cámaras de la transmisión televisiva captaron a Piñeiro rompiendo en un frustrado llanto, siendo consolado por un asistente técnico y el propio "Chorri" Palacios.

El técnico, Javier Torrente, explicó luego del partido a TNT Sports que "lo tuve que sacrificar porque se estaba calentando Ibacache en la marca de la punta izquierda. El 'Loly' había entrado unos minutos antes, por la lesión de Palacios. Hizo unos 45 ó 50 minutos de muy buena intensidad y a veces uno tiene que tomar decisiones sobre jugadores que están jugando buen, y las tiene que tomar, lamentablemente es lo que les toca".

"Por supuesto que no me gusta poner a un jugador y luego tener que sacarlo, pero un partido en condiciones normales es distinto a uno en que el esfuerzo fue grande, jugamos con un hombre menos. Me parece que lo entendió, lo abracé, le di la explicación y le hice entender que hay que pensar en el próximo partido", dijo.

Fotos: Captura TNT Sports