Ignacio González fue hospitalizado por fracturas en su rostro

Este lunes, el arquero chileno de Everton Ignacio González fue hospitalizado por múltiples fracturas faciales tras el violento choque con Fernando Zampedri en la última jugada del partido contra Universidad Católica en el Estadio Sausalito.

Tras la suspensión del encuentro entre viñamarinos y cruzados, el guardameta fue trasladado en ambulancia y atendido por un especialista maxilofacial, según contó el periodista Diego Peralta.

El diagnóstico final confirmó varias fracturas que requerirán intervención quirúrgica, lo que deja en duda la presencia del arquero en los próximos partidos del conjunto "oro y cielo", que lucha por evitar el descenso.

El próximo partido de Everton será de visita ante Palestino, este viernes 24 de octubre a las 17:00 horas (20:00 GMT).