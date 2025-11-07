La reacción de Everton a la dura sanción que recibió por invasión de hinchas ante UC

Luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP dictaminara que Everton juegue sus próximos tres partidos como local sin público debido a la invasión de hinchas ocurrida en el duelo ante Universidad Católica, en octubre pasado, el elenco de Viña del Mar emitió un comunicado para lamentar la situación.

La Primera Sala resolvió castigar al conjunto "ruletero" con tres partidos sin público como local y además otros dos encuentros de visita sin la presencia de los 1.173 hinchas que fueron identificados y que estuvieron en la Galería Cerro, sector donde ocurrieron los incidentes.

Ante ello, el cuadro ruletero reaccionó a través de sus redes sociales, y en un comunicado lamentó los hechos.

"Lamentamos profundamente que ciertas conductas individuales hayan derivado en sanciones que perjudican directamente a la Comunidad Oro y Cielo y al equipo", expresó.

"No contar con nuestra gente en esta etapa decisiva del campeonato representa una pérdida significativa para nuestro objetivo deportivo", complementó en la misiva.