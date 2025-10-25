Mauricio Larriera tiene todo acordado para su salida de Everton

Las cosas no marchan nada bien para Everton esta temporada, ya que sumado a una crítica situación que lo tiene mirando de reojo el descenso, se añade ahora la salida del técnico uruguayo Martín Larriera, quien volvió a presentar su dimisión.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, el estratega de 55 años utilizó el mismo recurso que había aplicado en mayo de este año. Sin embargo, a diferencia de esa oportunidad, esta vez la directiva de Grupo Pachuca aceptó la oferta.

Con esto, Larriera da fin a un ciclo de siete meses, tras llegar como reemplazante de Gustavo Leal alrededor de la sexta jornada. Dirigió un total de 22 partidos, registrando 7 triunfos, 5 empates y 10 derrotas.

Actualmente, Everton suma tres derrotas consecutivas y se ubica provisionalmente 13° con 22 puntos. Su situación es precaria con un partido pendiente ante Universidad de Chile, dado que apenas aventaja por dos puntos a Unión Española (20 unidades), que ocupa el penúltimo puesto y aún debe disputar su encuentro de esta fecha.

A falta de una confirmación oficial, los responsables que estarán asumiendo el cargo en el elenco viñamarino serán Gustavo Dalssaso y como su asistente a Julio Barroso, quienes ya dirigieron durante este mismo año.