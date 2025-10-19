Rodrigo Piñeiro: "Es difícil gestionar las emociones con los hinchas, pero ojalá no pase más"

Rodrigo Piñeiro, delantero de Everton, lamentó la invasión de los barristas a la cancha de Sausalito durante la caída ante Universidad Católica.

"Lamentable. Recibieron golpes mujeres, eso nos duele mucho. Es difícil gestionar las emociones con los hinchas, hay que entender el enojo, pero ojalá no pase más. Yo voy a dar la cara cada vez que hacen eso", declaró en la zona mixta.

El uruguayo también se refirió al alto precio de las entradas para el encuentro ante la UC. "Tenemos que cuidar al hincha en estos momentos. No me voy a meter en las decisiones del club, pero ojalá se puedan bajar y pueda venir más público", remarcó.

Con respecto al desarrollo de las acciones, el atacante admitió que "tenemos que corregir muchos errores, hacerlo con uno menos es muy difícil. En el primer tiempo atacamos, nos sentimos bien, pero vamos a hablar y ver lo que nos espera".

Con la derrota, Everton se mantuvo en el 12° lugar con 22 puntos, solo dos más que Unión Española, que está penúltimo en zona de descenso.