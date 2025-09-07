Chile terminó segundo en Mundial de fútbol de influencers tras perder la final con Francia

La selección chilena de creadores de contenido logró un segundo lugar en el Mundial de Influencers, disputado en Malasia, tras perder en la final ante Francia este domingo.

El equipo francés, liderado por Mamadou Sakho, celebró gracias a una solitaria anotación en el shootout inicial, una modalidad antes del arranque del partido.

Pese al segundo lugar, los chilenos, comandados por Mark González y Roberto Gutiérrez, quedaron conformes con los resultados, destacando el triunfo que lograron ante Argentina en las semifinales.

"Me siento muy orgulloso del equipo de Chile. Nos entregamos hasta el final. Destaco el compañerismo y la unión de equipo. Fue un placer compartir con estos compañeros, me voy con la frente en alto y felicito al ganador", declaró "Chico Mark" tras la final.