Javier Saviola visitó Chile y realizó charla motivacional a estudiantes del Colegio PuenteMaipo
Publicado:
Fotos Destacadas
La Roja entrenó bajo una copiosa lluvia en Sochi de cara al amistoso ante Rusia
Accidente arrasó con un semáforo, cámaras y un kiosco en Providencia
Argentina y Messi desatan locura: 20 mil personas llegaron a ver entrenamiento en Elche
Fotos Recientes
Javier Saviola visitó Chile y realizó charla motivacional a estudiantes del Colegio PuenteMaipo
Denuncian vandalización del memorial de Daniel Zamudio
La formación de La Roja para el amistoso contra Rusia en Sochi
El exjugador argentino Javier Saviola visitó este viernes el Colegio PuenteMaipo, perteneciente a la Fundación Nocedal, para realizar una charla motivacional y una clínica de fútbol dirigida a estudiantes de distintos cursos, donde destacó la infraestructura del establecimiento, el compromiso de los docentes y la importancia de transmitir valores a través del deporte.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados