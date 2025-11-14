El exjugador argentino Javier Saviola visitó este viernes el Colegio PuenteMaipo, perteneciente a la Fundación Nocedal, para realizar una charla motivacional y una clínica de fútbol dirigida a estudiantes de distintos cursos, donde destacó la infraestructura del establecimiento, el compromiso de los docentes y la importancia de transmitir valores a través del deporte.

LEER ARTICULO COMPLETO