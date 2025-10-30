La actriz argentina Cristina Tocco confirmó romance con "Peineta" Garcés: "Es un amante increíble"

La actriz argentina Cristina Tocco se encargó de confirmar las declaraciones de Jorge "Peineta" Garcés, quién aseguró que tuvieron una breve relación.

En primera instancia, fue el extécnico de la selección chilena quien declaró que: "Tuve una relación con una mujer muy linda toda. No solo físicamente, eso no es lo más importante.Ella lo dijo en algún momento. La reté, habló de otras cosas más personales", sostuvo en TNT Sports.

Asimismo, Tocco fue consultada por las declaraciones y no tuvo tapujos para reconocerlo.

"Fue un affaire de poquitos días. No pasa muy a menudo en el fútbol encontrar gente tan caballeresca y además es un amante increíble", confesó la argentina.

"Este Peineta es un caso. Yo no hablo de mi vida privada. ¡Peineta, cómo me expones, no me quemes!", agregó en conversación con Página 7.